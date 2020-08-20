Фёдоров: российская вакцина от COVID-19 начала шествовать по планете
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мексика хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от COVID-19
Мексика хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от COVID-19. Глава МИД страны Марсело Эбрард отметил, что правительство рассматривает вакцины и лекарства от коронавируса как общественное достояние, к которому нужно дать всеобщий доступ. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Валерий Федоров: «Позитивная новость, особенно после того вала негативных комментариев, которыми было встречено в мире известие о том, что Россия первой сделала вакцину от коронавируса. Понятно, что здесь много конкуренции, все-таки, кто сделает эту вакцину и у кого она будет эффективной, тот сорвет банк в постковидном мире. Много было возражений и внутри страны, опасений, что тоже понятно. Но глаза боятся, руки делают. Российская вакцина, кажется, все-таки начинает шествовать по планете», – прокомментировал в эфире НСН Валерий Фёдоров.
Жириновский поспорил о вхождении Белоруссии в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил ящик пива в споре с журналистом на то, что Белоруссия войдет в состав России до Нового года.
Валерий Федоров: «Достаточно комичный жест, вполне органичный для артистичного политика. Но спор-то идет о серьезных вещах. Во всей Белоруссии живет 9,5 миллионов человек. Как показывают опросы ВЦИОМ, за тем, что там происходит, внимательно следят вдвое больше россиян – порядка 20 миллионов. И это, конечно, еще не предел. 89 процентов опрошенных считают, что то, что происходит в Белоруссии, важно для нашей страны», – рассказал он слушателям НСН.
Беспилотные автомобили приравняют к общественному транспорту
Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах как общественный транспорт.
Валерий Федоров: «Наверное, уже скоро год, как по Москве десятки беспилотных автомобилей ездят. Видимо, подходит время сделать следующий шаг. Если этот шаг сделает Россия, не откладывая его в долгий ящик, уверен, у нас есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота», – отметил социолог в беседе с НСН.
Байден определился с кандидатом в вице-президенты
Демократическая партия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты. Таким образом, она стала первой в истории чернокожей женщиной, которая будет выдвинута на национальный пост крупной политической партией.
Валерий Федоров: «И в случае победы демократов она станет вице-президентом. А затем, как предполагают многие американские политологи и эксперты, в виду того, что Байден страдает явно выраженной деменцией и, скорее всего, не сможет весь свой срок отсидеть на посту, возможно, года через два у Америки будет первый в истории президент-женщина», – подытожил в интервью НСН Валерий Фёдоров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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