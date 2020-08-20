Фёдоров: российская вакцина от COVID-19 начала шествовать по планете

Валерий Федоров: «Позитивная новость, особенно после того вала негативных комментариев, которыми было встречено в мире известие о том, что Россия первой сделала вакцину от коронавируса. Понятно, что здесь много конкуренции, все-таки, кто сделает эту вакцину и у кого она будет эффективной, тот сорвет банк в постковидном мире. Много было возражений и внутри страны, опасений, что тоже понятно. Но глаза боятся, руки делают. Российская вакцина, кажется, все-таки начинает шествовать по планете», – прокомментировал в эфире НСН Валерий Фёдоров.

