ВОЗ: число заболевших COVID-19 в мире растет третью неделю подряд
Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу о продолжающемся росте распространения COVID-19 в мире, передаёт ТАСС.
По данным ВОЗ, число инфицированных растет третью неделю подряд как минимум в 110 странах. На этом фоне власти Катара, Кипра и Пакистана уже заявили о возвращении масочного режима, в ближайшие дни, как ожидается, об этом будет объявлено во Франции, где ежедневно выявляют до 200 тысяч инфицированных.
О росте числа заболевших коронавирусом в последние дни заявляют власти Индии, Израиля, Палестины, Турции, Японии, Испании, Великобритании, Нидерландов и Чехии.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, необходимы ли «ковидные» ограничения в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru