ВОЗ: число заболевших COVID-19 в мире растет третью неделю подряд

Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу о продолжающемся росте распространения COVID-19 в мире, передаёт ТАСС.

По данным ВОЗ, число инфицированных растет третью неделю подряд как минимум в 110 странах. На этом фоне власти Катара, Кипра и Пакистана уже заявили о возвращении масочного режима, в ближайшие дни, как ожидается, об этом будет объявлено во Франции, где ежедневно выявляют до 200 тысяч инфицированных.