Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах в регионах страны с заболеваемостью COVID-19 более 50 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», — говорится в сообщении.

Соответствующие рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой были направлены в территориальные органы ведомства.

Кроме того, организациям Роспотребнадзора в регионах было поручено активизировать разъяснительную работу с гражданами и уделить особое внимание группам риска — людям старше 65-ти лет и лицам с хроническими заболеваниями.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:РегионыКоронавирусРоспотребнадзор
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