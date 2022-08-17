ВОЗ: 35 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции привел новые цифры по заболеваемости оспой обезьян, сообщает РИА Новости.

По его словам, всего в 92 странах заразились 35 тысяч человек, 12 инфицированных скончались.

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«Большинство случаев было зарегистрировано в Европе», - отметил глава ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где этот риск высок.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропаЗаболеваниеИнфекцияВОЗ
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