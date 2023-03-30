ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире сократилось на 39%

По числу инфицированных первое место занимают США, там их 678002, на втором месте Россия с результатом 333073 заболевших, тройку лидеров замыкает Южная Корея, где выявили инфекцию у 270378 человек.

По числу умерших от коронавируса, также на первом месте США с результатом 7909, далее идет Великобритания, где скончались 2719 человек, на третьем месте Япония, там зафиксировано 1519 смертельных исходов.

Всего, по данным ВОЗ, на 29 марта в мире заразились коронавирусом 761 402 282 человек, 6 887 000 скончались.

Ранее, как сообщала НСН, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с коронавирусом в России не вызывает тревоги.



