Воспитатель детсада под Тюменью обвиняется в гибели ребенка


Воспитателя детского сада в Тобольске обвинили в гибели двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Заведено дело после ухода девочки из детсада в Кирове

Это произошло на детской площадке 19 сентября. Во время утренней прогулки воспитанников дошкольного учреждения воспитатель не следила за малышами. В итоге двухлетний ребенок во время игры погиб в домике-беседке.

В ходе осмотра тела воспитанника не было найдено следов каких-либо телесных повреждений.

От чего именно скончался ребенок – не уточняется. На воспитателя завели уголовное дело.

Ранее житель Уфы пожаловались на персонал Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. В учреждении жестоко обращаются с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com/ Денис Власов
ТЕГИ:Детский СадДети
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