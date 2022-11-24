Воспитатель детсада под Тюменью обвиняется в гибели ребенка
Воспитателя детского сада в Тобольске обвинили в гибели двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
Это произошло на детской площадке 19 сентября. Во время утренней прогулки воспитанников дошкольного учреждения воспитатель не следила за малышами. В итоге двухлетний ребенок во время игры погиб в домике-беседке.
В ходе осмотра тела воспитанника не было найдено следов каких-либо телесных повреждений.
От чего именно скончался ребенок – не уточняется. На воспитателя завели уголовное дело.
Ранее житель Уфы пожаловались на персонал Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. В учреждении жестоко обращаются с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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