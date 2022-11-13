Заведено дело после ухода девочки из детсада в Кирове

В Кирове инициировали уголовное дело по результатам проверки информации об уходе полуторагодовалой девочки из частного детского клуба, сообщает СУ СК РФ по области.

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На место выезжали руководитель следственного отдела по Ленинскому району Кирова, следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как ребенок в одном подгузнике идет по улице без сопровождения взрослых. Девочка убежала из учреждения во время тихого часа.

Воспитаннице помогли проходившие мимо курьер и пенсионерка. Женщина забрала девочку домой, вызвав скорую помощь.

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ФОТО: flickr.com/ Денис Власов
ТЕГИ:Уголовное ДелоДетиДетский Сад
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