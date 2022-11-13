Заведено дело после ухода девочки из детсада в Кирове
В Кирове инициировали уголовное дело по результатам проверки информации об уходе полуторагодовалой девочки из частного детского клуба, сообщает СУ СК РФ по области.
На место выезжали руководитель следственного отдела по Ленинскому району Кирова, следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия.
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как ребенок в одном подгузнике идет по улице без сопровождения взрослых. Девочка убежала из учреждения во время тихого часа.
Воспитаннице помогли проходившие мимо курьер и пенсионерка. Женщина забрала девочку домой, вызвав скорую помощь.
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