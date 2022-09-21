СМИ: медиков диспансера обвинили в избиении детей в Уфе

В учреждении жестоко обращаются с детьми. На опубликованных видеокадрах видно, как дети, находящиеся в клиническом диспансере, плачут.

По словам местных жителей, которые стали свидетелями жестокого обращения с несовершеннолетними, персонал и нянечки систематически избивают детей младшего и подросткового возраста. Также детей не выпускают на прогулки.

Ранее в Краснодаре педагог частного детского центра, предположительно, завела девочку в туалет и подстригла волосы в знак наказания. Педагогу не нравилось, что она с другими детьми стучится в дверь центра ради забавы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

