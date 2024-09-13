«Вошли в рост»: Иммунолог предупредил о пике заболеваемости COVID-19
Россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, следует привиться от коронавирусной инфекции, отметил в эфире НСН Владимир Болибок.
В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в конце сентября-начале октября он будет спадать, однако к тому времени будет поджидать волна гриппа, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России отмечается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет. Отмечается, что в последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.
«Мы уже вошли в рост, и рост начался еще в конце лета. В августе у нас стала увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Думаю, где-то в конце сентября-начале октября мы уже будем выходить из волны коронавируса. Но там нас будет поджидать волна гриппа. Маски имеет смысл носить всегда, когда вы болеете, для того, чтобы не распространять вирус в общественных местах и на работе. А если вы относитесь к группе риска, страдаете какими-то хроническими заболеваниями, то есть угроза более тяжелого течения коронавирусной инфекции и гриппа. Пациентам, которые в группе риска, всегда советую надевать маску», – сказал Болибок.
Врач отметил, что симптомы коронавирусной инфекции сегодня схожи с симптомами ОРВИ, при этом у ряда пациентов с COVID-19 все еще пропадает обоняние.
«Нынешние варианты коронавирусной инфекции практически неотличимы от обычных ОРВИ. Но есть тяжелое течение. Диагноз выставляется по результатам тестов. Любое ОРВИ, которое сейчас протекает, можно расценивать как подозрительное на начало коронавирусной инфекции. Температура, заложенность носа, насморк, боль в горле. У некоторых встречается до сих пор потеря обоняния... Но если раньше это встречалось в больше половины случаев, то сейчас редко», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Болибок рекомендовал людям, страдающим хроническими заболеваниями, привиться от коронавирусной инфекции.
«От коронавируса можно привиться, вакцины есть. Но сейчас это перевели в добровольное. Если вы в группе риска, то лучше, конечно, привиться», – добавил он.
Ранее кандидат медицинских наук Евгений Тимаков заявил, что к концу сентября рост заболеваемости COVID-19 в России достигнет своего пика. Он подчеркнул, что вспышки инфекции зависят не от сезонности, а от возникновения новых штаммов, передает «Радиоточка НСН».
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