«Вошли в рост»: Иммунолог предупредил о пике заболеваемости COVID-19

В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в конце сентября-начале октября он будет спадать, однако к тому времени будет поджидать волна гриппа, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России отмечается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет. Отмечается, что в последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.