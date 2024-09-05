Новая волна коронавируса выйдет на пик в конце сентября

К концу сентября достигнет своего пика рост заболеваемости COVID-19 в России, а затем пойдет на спад, заявил врач-инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, сообщает «Комсомольская правда».

В России начался рост заболеваемости COVID-19

Он подчеркнул, что вспышки инфекции зависят не от сезонности, а от возникновения новых штаммов. По словам врача-инфекциониста уже к концу октября эта волна, вызванная штаммом FLiRT, может завершиться.

«Для FLiRT характерны сильный насморк, боль в горле, голос может стать осиплым, возможно появление сильного кашля, слабость и потливость», - рассказал Тимаков.

Ранее стало известно, что COVID-заболеваемость в России выросла на 20% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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