Инфекционист Коновалов рассказал об опасности варианта коронавируса FLiRT

Повышение заболеваемости COVID-19 в России в основном фиксируется среди взрослых, так как они чаще обращаются за помощью и их чаще тестируют на коронавирус, заявил кандидат медицинских наук, заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Иван Коновалов, сообщает aif.ru.

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По его словам, сейчас всё чаще стал регистрироваться вариант коронавируса, получивший название «флирт» (FLiRT), который, в подавляющем большинстве случаев, попав в организм человека, вызывает заболевание, протекающее легко и без осложнений.

«Поэтому, больным специфическую диагностику с помощью ПЦР и экспресс-тестов не проводят. В таких случаях обычно им ставится диагноз ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция», - рассказал инфекционист.

Он напомнил, что тяжело протекает коронавирус в основном у людей из групп риска.

«Это пожилые или пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Люди, иммунная система которых не очень адекватно реагирует на инфекции», - отметил Коновалов.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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