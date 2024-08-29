Инфекционист Коновалов рассказал об опасности варианта коронавируса FLiRT

По его словам, сейчас всё чаще стал регистрироваться вариант коронавируса, получивший название «флирт» (FLiRT), который, в подавляющем большинстве случаев, попав в организм человека, вызывает заболевание, протекающее легко и без осложнений.

«Поэтому, больным специфическую диагностику с помощью ПЦР и экспресс-тестов не проводят. В таких случаях обычно им ставится диагноз ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция», - рассказал инфекционист.

Он напомнил, что тяжело протекает коронавирус в основном у людей из групп риска.

«Это пожилые или пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Люди, иммунная система которых не очень адекватно реагирует на инфекции», - отметил Коновалов.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что эпидситуация в Москве соответствует сезону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

