Восемь человек вылечились в Москве от коронавируса COVID-19

Восемь человек выздоровели от коронавируса и выписались из столичных больниц, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Анастасию Ракову.

Ракова уточнила, что бывшие пациенты с коронавирусом после выздоровления уже выписаны из медучреждений, пишет Газета.ru.