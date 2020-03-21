Восемь человек вылечились в Москве от коронавируса COVID-19

Восемь человек выздоровели от коронавируса и выписались из столичных больниц, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Анастасию Ракову.

Ракова уточнила, что бывшие пациенты с коронавирусом после выздоровления уже выписаны из медучреждений, пишет Газета.ru.

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Ранее НСН сообщала, что в РФ тестируют вакцину и препараты от COVID-19, а «Газпром» готов наладить производство антисептиков из газа. О готовности наладить производство антисептиков из газа заявил «Газпром». Как поясняет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, в качестве базовых веществ могут быть использованы изопропанол и этанол. В отличие от вакцины или антивирусных препаратов, производство антисептиков может быть налажено в сжатые сроки, - отмечает агентство.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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