По данным правоохранителей, ЧП произошло на мосту в районе пражского Главного вокзала. Один из поездов следовал в город Миловице, второй вернулся из города Млада Болеслав.

Чешское телевидение сообщило, что при столкновении пострадали 46 человек, у четырех из них серьезные травмы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Чехии, среди пострадавших есть гражданин РФ. Россиянин получил легкие травмы головы и руки.

Ранее в Испании столкнулись два пассажирских поезда, погибли 69 человек. Премьер-министр страны Педро Санчес отмечал, что жертвами железнодорожной катастрофы стали представители до 27 государств.

