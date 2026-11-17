В Праге при столкновении двух поездов пострадали 46 человек
Два пассажирских поезда столкнулись в центре Праги, есть пострадавшие. Об этом сообщает полиция Чехии в соцсети Х.
По данным правоохранителей, ЧП произошло на мосту в районе пражского Главного вокзала. Один из поездов следовал в город Миловице, второй вернулся из города Млада Болеслав.
Чешское телевидение сообщило, что при столкновении пострадали 46 человек, у четырех из них серьезные травмы.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Чехии, среди пострадавших есть гражданин РФ. Россиянин получил легкие травмы головы и руки.
Ранее в Испании столкнулись два пассажирских поезда, погибли 69 человек. Премьер-министр страны Педро Санчес отмечал, что жертвами железнодорожной катастрофы стали представители до 27 государств.
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