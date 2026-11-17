«Есть экономический спад, и многие компании сокращают расходы, в том числе, на фонд оплаты труда. Отправляют в отпуска, на удаленку, чтобы сэкономить, объединяют функции сотрудников. Конечно, влияет повышение налоговой нагрузки и санкции, из-за которых у некоторых компаний упала выручка», — сказал собеседник НСН.

Российский рынок труда меняет траекторию: после периода дефицита кадров работодатели все чаще выбирают экономию на персонале. Массовые увольнения пока редкость — вместо них идут «тихие сокращения»: заморозка вакансий, отказ от поиска замены, объединение должностей и перераспределение функций.

По данным исследования «Актион Финансы» (октябрь 2026 года, 637 компаний), 38,5% работодателей не станут искать замену уходящим сотрудникам в 2027 году. Еще 19,3% планируют прямые сокращения, 23,1% — ограничивать найм, около трети — перераспределять обязанности между подразделениями. Параллельно 50,1% компаний намерены автоматизировать процессы и передавать часть задач технологиям.

Это происходит на фоне формально низкой безработицы: по данным Центра макроэкономических исследований Сбера, в августе 2026 года она составляла около 2,3%. Тем не менее рынок уже охлаждается — сокращается число вакансий, замедляется найм, а политика компаний становится консервативнее.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с НСН отметил, что Трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке «отменить» удаленный формат работы, но для этого должны быть основания.

