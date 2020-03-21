Собянин: В Москве будут проводить 10 000 тестов на коронавирус в сутки
Московские лаборатории планируют делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Сергей Собянин считает, что одним из главных направлений борьбы с коронавирусом является быстрое и качественное тестирование групп риска. Он поблагодарил за работу Роспотребнадзор, но отметил нехватку мощностей его лабораторий для столицы. Об этом Собянин заявил во время посещения лаборатории в диагностическом клиническом центре №1.
«Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать уже около 10 тыс. лабораторных исследований, что, по сути дела, в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований», - заявил глава Москвы.
Также мэр столицы заверил, что, несмотря на ожидаемый рост исследований, город справится с данной задачей.
«В дальнейшем мы будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирований и так далее. Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, что включим мощности и частных лабораторий», - добавил Сергей Собянин.
В Москве 24 проводят исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), уточнил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин.
«Было принято решение сосредоточить исследование коронавируса в девяти лабораториях. На сегодняшний день работа начата, до понедельника лаборатории работают в тестовом режиме, с понедельника начинают выполнять исследования в рабочем режиме для всех поликлиник города Москвы и станций скорой помощи», - рассказал медик.
Цибин также подчеркнул, что все лаборатории соответствуют всем требованиям биологической безопасности.
По данным главврача диагностического клинического центра №1 Веры Сидоровой, на проведение ПЦР-исследований требуется не более 24 часов.
Напомним, в России количество инфицированных коронавирусом достигло 253.
Ранее завлабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН пояснил, почему при коронавирусе чаще умирают пожилые люди.
«Если говорить о стариках, то они попадают сразу в несколько групп риска. Во-первых, возраст. И это тоже разные категории. Во-вторых, у большинства пожилых есть лишний вес. Многие принимают препараты от сахарного диабета. В третьих, их одолевают и сердечно-сосудистые заболевания, и легочные, возрастной иммунодефицит. Поэтому пожилые люди входят в основную группу риска. Тем более, население Земли за последние 200 лет существенно состарилось. То, что еще 100 лет назад считалось глубокой старостью, сейчас – вполне активный возраст», - заявил эксперт.
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