Собянин: В Москве будут проводить 10 000 тестов на коронавирус в сутки

Московские лаборатории планируют делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин считает, что одним из главных направлений борьбы с коронавирусом является быстрое и качественное тестирование групп риска. Он поблагодарил за работу Роспотребнадзор, но отметил нехватку мощностей его лабораторий для столицы. Об этом Собянин заявил во время посещения лаборатории в диагностическом клиническом центре №1.

«Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать уже около 10 тыс. лабораторных исследований, что, по сути дела, в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований», - заявил глава Москвы.