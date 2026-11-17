«Все на месте»: В зоопарке Нальчика опровергли данные о побеге тигра
17 ноября 202612:33
Юлия Савченко
Информация о побеге тигра из зоопарка в Нальчике не подтверждается. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на улицах столицы Кабардино-Балкарии якобы видели сбежавшего хищника.
«В нашем зоопарке живут семь бенгальских тигров - пять белых и два рыжих. Все они на месте», — сообщили агентству в учреждении.
В зоопарке добавили, что никаких связанных с хищниками происшествий не было.
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