Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на улицах столицы Кабардино-Балкарии якобы видели сбежавшего хищника.

«В нашем зоопарке живут семь бенгальских тигров - пять белых и два рыжих. Все они на месте», — сообщили агентству в учреждении.

В зоопарке добавили, что никаких связанных с хищниками происшествий не было.

