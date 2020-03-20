Коронавирус вездесущ, но не непобедим

Возможные сценарии развития ситуации с новой инфекцией в России назвал главный врач больницы в Коммунарке, которая принимает заболевших коронавирусом. Денис Проценко в интервью RT рассказал, что если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то «всё закончится в мае-июне», когда кончается сезон обычных респираторных заболеваний. «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», - заявил он.

Российские ученые создали шесть препаратов от коронавируса – сообщил в пятницу премьер Михаил Мишустин. Средства созданы на основе как уже имевшихся разработок, так и самых новых биотехнологий. По словам Мишустина, уже ведутся испытания этих шести препаратов. Он выразил надежду на то, что в скором времени будет «подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии». В свою очередь, Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19, разработанной в новосибирском научном центре «Вектор». Предстоит определить наиболее эффективную дозу и схему вакцинации. О сроках окончания этих работ ничего не сообщается.

В борьбу с коронавирусом включились даже непрофильные на первый взгляд компании. О готовности наладить производство антисептиков из газа заявил «Газпром». Как поясняет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, в качестве базовых веществ могут быть использованы изопропанол и этанол. В отличие от вакцины или антивирусных препаратов, производство антисептиков может быть налажено в сжатые сроки, - отмечает агентство.

