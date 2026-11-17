Армия России освободила Заливное в Запорожской области
17 ноября 202612:21
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Заливное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сенатор Гибатдинов призвал сократить рабочий день до шести часов
- Армия России освободила Заливное в Запорожской области
- Байден рассказал, почему США не смогли улучшить отношения с Россией
- Ирландский боксер Ривз умер после травмы, полученной во время боя
- «Сыграл негодяя»: Сухоруков о работе над ролью Хрущева в сериале «Сталин»
- После атак на Крымский мост возбуждено уголовное дело о теракте
- Не только кимчи: Во сколько обойдется гастрономический тур в КНДР
- Сделают удобно? Что ждет абонентов после осложнения оформления eSIM
- Музаев сообщил об отсутствии планов отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР
- СМИ: Пострадавший при взрыве автомобиля Заворотный пришел в сознание