Байден рассказал, почему США не смогли улучшить отношения с Россией
Улучшения отношений США и России не случилось в том числе из-за расширения НАТО на восток, написал бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден в своих мемуарах «Обещай мне, Америка». Об этом сообщает РИА Новости.
«Значительное расширение НАТО на восток в 2004 году и включение трех прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии), которые были частью Советского Союза, привело... альянс к границам России. Это гарантированно должно было вызвать тревогу в Кремле», — указал политик.
Кроме того, Байден назвал в качестве еще одной причины американскую операцию в Ираке, из-за которой у Штатов «было не так много друзей в мире».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к конфликту на Украине.
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