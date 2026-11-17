«Значительное расширение НАТО на восток в 2004 году и включение трех прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии), которые были частью Советского Союза, привело... альянс к границам России. Это гарантированно должно было вызвать тревогу в Кремле», — указал политик.

Кроме того, Байден назвал в качестве еще одной причины американскую операцию в Ираке, из-за которой у Штатов «было не так много друзей в мире».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к конфликту на Украине.

