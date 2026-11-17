«Сейчас есть новые технологии, которые применяются практически во всех сферах. Тот же восьмичасовой рабочий день для сотрудников мог бы быть сокращением и до шести часов. Возможно, во многих сферах этого было бы достаточно. Мы с коллегами из Госдумы уже выходили с такой инициативой. Думаю, если сейчас она не будет поддержана, то в ближайшее время мы все равно к этому придем», — сказал собеседник НСН.

На смену дефициту кадров на российском рынке труда приходит режим экономии. Массовые увольнения пока не стали нормой: работодатели выбирают «тихие» методы — замораживают набор, не закрывают освободившиеся вакансии, объединяют должности и расширяют зоны ответственности оставшихся сотрудников.



По данным исследования «Актион Финансы» (октябрь 2026 года, 637 компаний), 38,5% организаций не станут подбирать замену тем, кто уйдет в 2027 году. Ещ 19,3% готовятся к прямым сокращениям, 23,1% — к ограничению найма. Примерно треть компаний планирует перераспределять функции между подразделениями, а 50,1% — автоматизировать рутинные процессы.



При этом официальная безработица остается на историческом минимуме: 2,3% в августе 2026 года (Центр макроэкономических исследований Сбера). Тем не менее тренд уже прослеживается: вакансий становится меньше, найм замедляется, а подход компаний к управлению персоналом — заметно осторожнее.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с НСН отметил, что Трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке «отменить» удаленный формат работы, но для этого должны быть основания.

