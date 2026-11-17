По данным журнала, спортсмен пострадал в поединке с соотечественником Гэри Калли 1 августа. В 10-м раунде боя противник дважды отправил Ривза в нокдаун, боксер потерял сознание. Боец покинул ринг на носилках.

В течение трех месяцев Ривз оставался в состоянии искусственной комы. По данным СМИ, боксеру провели операцию, однако он подхватил инфекцию и скончался.

Ли Ривзу был 31 год. Спортсмен на профессиональном ринге одержал 16 побед, в том числе 11 нокаутом, и проиграл в двух поединках.

