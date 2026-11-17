Ирландский боксер Ривз умер после травмы, полученной во время боя
Ирландский боксер Ли Ривз скончался после черепно-мозговой травмы, полученной во время боя. Об этом пишет The Ring.
По данным журнала, спортсмен пострадал в поединке с соотечественником Гэри Калли 1 августа. В 10-м раунде боя противник дважды отправил Ривза в нокдаун, боксер потерял сознание. Боец покинул ринг на носилках.
В течение трех месяцев Ривз оставался в состоянии искусственной комы. По данным СМИ, боксеру провели операцию, однако он подхватил инфекцию и скончался.
Ли Ривзу был 31 год. Спортсмен на профессиональном ринге одержал 16 побед, в том числе 11 нокаутом, и проиграл в двух поединках.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам предрекли революцию навыков из-за развития искусственного интеллекта
- Рынок ужимается: Когда в России наступит пик сокращений работников
- В Праге при столкновении двух поездов пострадали 46 человек
- Сенатор Гибатдинов призвал не отменять самозанятость в России
- От госсектора до здравоохранения: Каких отрасли накрыла самая большая волна сокращений
- «Все на месте»: В зоопарке Нальчика опровергли данные о побеге тигра
- «Экономят на персонале»: Россиянам раскрыли причины сокращений зарплат
- Сенатор Гибатдинов призвал сократить рабочий день до шести часов
- Армия России освободила Заливное в Запорожской области
- Байден рассказал, почему США не смогли улучшить отношения с Россией