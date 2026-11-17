От госсектора до здравоохранения: Каких отрасли накрыла самая большая волна сокращений
В IV квартале 2025 года число сокращений выросло на 59% в годовом выражении, сказала в пресс-центре НСН Ольга Мещерякова.
Больше всего сокращений произошло в госсекторе, промышленности, образовании, здравоохранении, логистике, экспортно-ориентированной отрасли и добыче сырья, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт Ольга Мещерякова.
«Тихие сокращения — это не только сокращение фонда оплаты труда (ФОТ). Это перераспределение ролей и заморозка найма внутри компании: люди уходят, а новые сотрудники не нанимаются. Подобные тенденции фиксируются с конца 2025 года. По данным Росстата, в IV квартале 2025 года число сокращений выросло на 59% в годовом выражении и составило 32,6 тыс. человек (против 20,5 тыс. за аналогичный период 2024 года). Больше всего это затронуло госсектор, промышленность, образование, здравоохранение, логистику, экспортно-ориентированные отрасли и добычу сырья. По данным РСПП, 82% компаний уже планируют "тихие сокращения": остановка найма на существующие позиции, пересборка ролей, заморозка ФОТ, корректировка KPI, отказ от премий и 13-й зарплаты. Это "ред-флаги", которые говорят о том, что такие механизмы уже работают», — сказала собеседница НСН.
Ранее член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что сегодня российские работодатели пытаются сократить расходы из-за растущей налоговой нагрузки и санкционного давления.
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