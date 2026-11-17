- Я уже немножко вам намекнул на это. Конечно, он будет другим, по сравнению с теми, кого я сыграл. Если в сериале «Фурцева» мой Хрущев прятал в кармане кукурузу, то здесь он за пазухой прячет желание власти. Если там он был резиновой куклой на чьей-то руке, здесь он сам был рукой. Грандиозный эпизод мне рассказал режиссер Бортко, и я умолял его даже вписать в сценарий и снять его. Хрущев, выступая перед партийными своими товарищами, вопил: «Он заставлял меня плясать, и я плясал!» И ведь я обратил внимание на то, что вот какой деспот, какой негодяй — плясать заставлял! Я обратил внимание с ужасом и возмущением на то, что он плясал. Он не притворился больным, хромым, его не разбила эпилепсия. Он плясал. Пляска будет — горжусь этим эпизодом. Но то, что он потом возмущенно в этом признавался, говорит о том, что не прост был паразит.

Наверное, Хрущев много хорошего сделал. Только не говорите мне, что он запустил человека в космос. Да не он запустил! По прошлой наработке наших гениальных, преданных науке ученых, светлых головушек.

- Не можем не спросить, как вы относитесь к тому, что в России появляется все больше памятников Сталину?

- Если честно, я этого не заметил, не увидел и даже не знаю об этом. Поэтому мне и комментировать как-то неловко. Хотя есть у меня отношение к памятникам — какие бы они ни были, сносить их нельзя. Если повеял ветер перемен, наступила демократия или царят авторитарные режимы, кто бы ни пришел к власти — закройте забором, спрячьте, но не сносите, потому что вы сносите собственную жизнь, вы сносите историю, вы сносите эпоху. А ведь мы все дети из тех эпох, которые остались с бабушками, дедушками, мамами, папами и будут после нас.

Если поставить памятник Сталину, это уже будет не Сталин. Это будет образ. Это будет история. Это будет содержание страны. Сталин 30 лет правил — и каких 30 лет!.. Мы во многом не разобрались: одни славят, потому что верили, другие ненавидят, проклинают, потому что не только от него пострадали, от его времени, от его эпохи. Может быть, и заказ какой-нибудь был на уничтожение памяти сильной личности. А личность он был, конечно, сильная.

- На ваш взгляд, каким показал Бортко Сталина в фильме?

- В фильме, мне кажется, Бортко показал его где-то чуть-чуть слабым, беспомощным, страдающим. И обязательно какая-то категория людей скажет, что из Сталина сделали самого человечного человека. Но в туалет он тоже ходил, как и все. Поэтому в этом человеке была не только кремлевская звезда, кнут, тачка колымская. В нем были и влюбленность, и потерянность. А может быть, даже и покаяние тихое, чего он не позволял себе публично. Я не знаю. Я сейчас фантазирую. Просто я за то, чтобы живые люди не меняли историю. Это самообман. Это иллюзия: вот, дескать, если я снесу памятник, что-то изменится к лучшему.