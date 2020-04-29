Власти Москвы выпустили инструкцию по продлению электронных пропусков

Изменения коснулись и владельцев автомобилей с иностранными номерами, которые оформили цифровой пропуск до 30 апреля. С 1 по 4 мая они доджны сообщить дополнительную информацию на официальном сайте Мэра Москвы (если есть регистрация в личном кабинете).

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок на автомобилях, зарегистрированных в России, остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно. Отныне не допускается передвижение по территории столицы на транспорте, который не включен в реестр. К административной ответственности за нарушение будут привлекать собственников автомобилей.

Оформить пропуск, как и прежде, можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Для получения цифрового пропуска на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку.

Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь удостоверение личности.

Для проверки и привязки транспортной карты «Тройка» к цифровому пропуску воспользуйтесь сервисом на сайте «Московский транспорт».

Ранее источник, знакомый с подготовкой соответствующего распоряжения городской администрации, заявил НСН, что цифровые пропуска в Москве, полученные по предоставленным городскому Департаменту информационных технологий спискам от организаций, будут автоматически продлены до 12 мая. Требование о соответствии первых четырёх цифр кода сроку окончания пропуска отменяется.

Не потребуется продлевать буквенно-числовой код и тем сотрудникам учреждений и организаций, которые сами оформляли его на сайте https://nedoma.mos.ru/ для цели «Передвижение со служебным удостоверением». Тем сотрудникам организаций, которые самостоятельно оформляли код на этом сайте по типу «Цифровой пропуск для работающих», необходимо продлить его действие до 4 мая.

