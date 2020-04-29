Власти Москвы выпустили инструкцию по продлению электронных пропусков
Власти Москвы открыли сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу после доработки цифровой платформы mos.ru. Как сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, сделать это можно будет в упрощенном порядке. Для удобства все ранее оформленные до 30 апреля рабочие пропуска будут действительны до 4 мая включительно.
Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 4 мая ему необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая (включительно). Соответствующие изменения внесены в указ мэра о цифровых пропусках.
Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не нужно предоставлять дополнительные сведения или изменять ранее представленные, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации.
Изменения коснулись и владельцев автомобилей с иностранными номерами, которые оформили цифровой пропуск до 30 апреля. С 1 по 4 мая они доджны сообщить дополнительную информацию на официальном сайте Мэра Москвы (если есть регистрация в личном кабинете).
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок на автомобилях, зарегистрированных в России, остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно. Отныне не допускается передвижение по территории столицы на транспорте, который не включен в реестр. К административной ответственности за нарушение будут привлекать собственников автомобилей.
Оформить пропуск, как и прежде, можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Для получения цифрового пропуска на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку.
Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь удостоверение личности.
Для проверки и привязки транспортной карты «Тройка» к цифровому пропуску воспользуйтесь сервисом на сайте «Московский транспорт».
Ранее источник, знакомый с подготовкой соответствующего распоряжения городской администрации, заявил НСН, что цифровые пропуска в Москве, полученные по предоставленным городскому Департаменту информационных технологий спискам от организаций, будут автоматически продлены до 12 мая. Требование о соответствии первых четырёх цифр кода сроку окончания пропуска отменяется.
Не потребуется продлевать буквенно-числовой код и тем сотрудникам учреждений и организаций, которые сами оформляли его на сайте https://nedoma.mos.ru/ для цели «Передвижение со служебным удостоверением». Тем сотрудникам организаций, которые самостоятельно оформляли код на этом сайте по типу «Цифровой пропуск для работающих», необходимо продлить его действие до 4 мая.
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