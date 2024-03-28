Эмин Агаларов: Владелец «Крокуса» не принял решение по его восстановлению
Сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что сейчас еще нет окончательного еще решения, будет ли восстановлен пострадавший в результате теракта 22 марта концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, решение будет основываться на мнении президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности.
Также Агаларов-младший заверил, что мемориал в память о погибших при теракте появится либо в рамках нового зала, либо на месте уничтоженного зала. Впрочем, подчеркнул он, сейчас у владельцев «Крокуса» несколько иные приоритеты.
«Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы», — заявил он в интервью РБК.
Ранее сообщалось, что Араз Агаларов и его сын Эмин направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокусе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru