Эмин Агаларов: Владелец «Крокуса» не принял решение по его восстановлению

По его словам, решение будет основываться на мнении президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности.

Также Агаларов-младший заверил, что мемориал в память о погибших при теракте появится либо в рамках нового зала, либо на месте уничтоженного зала. Впрочем, подчеркнул он, сейчас у владельцев «Крокуса» несколько иные приоритеты.

«Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы», — заявил он в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что Араз Агаларов и его сын Эмин направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокусе».

