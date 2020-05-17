Воробьев предположил частичное ослабление ограничений в Подмосковье

Московская область готовится к частичному выходу из ограничительного режима с понедельника, 18 мая. Об этом губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил в передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определённые части экономики: коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке», — цитирует Воробьева ТАСС.

Наличие 50 процентов свободных коек для приёма больных в медучреждениях губернатор Подмосковья назвал в качестве третьего критерия, уточняет RT.

В Подмосковье отменили штрафы за отсутствие маски

«Мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трём показателям будем соответствовать к понедельнику», — сказал Воробьев.

Напомним, в Подмосковье ограничения для экономического сектора продлены до 18 мая.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН указал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.

«Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке», - считает викробиолог.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Скриншот с youtube.com
ТЕГИ:КоронавирусАндрей ВоробьёвПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры