Воробьев предположил частичное ослабление ограничений в Подмосковье

Московская область готовится к частичному выходу из ограничительного режима с понедельника, 18 мая. Об этом губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил в передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определённые части экономики: коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке», — цитирует Воробьева ТАСС.

Наличие 50 процентов свободных коек для приёма больных в медучреждениях губернатор Подмосковья назвал в качестве третьего критерия, уточняет RT.