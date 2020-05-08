В Подмосковье отменили штрафы за отсутствие маски

Соответствующее заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". Ранее сообщалось, что за нарушение обязательного ношения маски в общественных местах предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей.

По словам Воробьева, штрафы "отсрочили", они не будут вводится с 12 мая, когда в регионе начнется обязательный масочный режим.

Согласно данным оперштаба, в РФ за минувшие сутки выявили 10 699 новых случаев заражений COVID-19, из которых 918 - в Московской области.

