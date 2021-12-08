Воробьев послушал «Короля и шута» с детьми в больнице Подмосковья
Легендарную группу «Король и шут» вместе девочками-пациентками Королевской больницы послушал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает «Радио 1».
Так, пациентка Алиса из седьмого класса провела губернатору музыкальный ликбез. Также Воробьев проверил работу модернизированной горбольницы Королева. Впервые за 40 лет в ней провели капремонт и закупили новое оборудование.
По словам Воробьева, качественная медицина является запросом каждой семьи, «как в первичном звене, так и в стационарном».
Врач-педиатр Светлана Кондратьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что в России наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусом, однако они переносят болезнь легче, чем взрослые.
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