Воробьев послушал «Короля и шута» с детьми в больнице Подмосковья

По словам Воробьева, качественная медицина является запросом каждой семьи, «как в первичном звене, так и в стационарном».

Врач-педиатр Светлана Кондратьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что в России наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусом, однако они переносят болезнь легче, чем взрослые.

