Воробьев заявил о радикальном снижении числа заболевших COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что в регионе фиксируется значительное снижение количества заразившихся COVID-19.
Он уточнил, что речь идёт о данных за последние три недели, в течение которых также сократилось число госпитализаций.
«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев коронавируса и госпитализаций», - заключил Воробьёв.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лидером по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу является Севастопол, где этот показатель составляет 80,8%.
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