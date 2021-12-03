Воробьев заявил о радикальном снижении числа заболевших COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что в регионе фиксируется значительное снижение количества заразившихся COVID-19.

Глава Подмосковья Воробьев сделал третью прививку от COVID-19

Он уточнил, что речь идёт о данных за последние три недели, в течение которых также сократилось число госпитализаций.

«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев коронавируса и госпитализаций», - заключил Воробьёв.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лидером по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу является Севастопол, где этот показатель составляет 80,8%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыКоронавирусМосковская ОбластьАндрей Воробьёв
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