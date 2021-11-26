Болеют легче взрослых: «Злые штаммы» привели к росту детской заболеваемости COVID-19

По ее словам, как правило, дети заражаются в семье, от родителей, а последствия COVID-19 у них почти такие же, как у взрослых.

«Последствия бывают такие же, как у взрослых. Это очень длительное восстановление, дефицит микроэлементов и витаминов. Вирус сильно истощает организм и потребляет то, что было накоплено у ребенка, это и железо, и витамин D. Это длительное астеническое состояние (синдром хронической усталости – прим. НСН), им сложнее проснуться. Учитывая, что и утром, и вечером темно, состояние довольно сложное, снижается концентрация внимания, сложно сосредоточиться на уроках. Если ребенок много пропустил, недели три, возникают проблемы и с социализацией», - рассказала врач-педиатр.

При этом Кондратьева высказала мнение, что вакцинация подростков необходима, а рано или поздно в России будут прививать и детей младше 12 лет.

«Конечно, это (вакцинация подростков – прим. НСН) нужно, потому что, хоть вакцина и не защищает на 100% от заболевания, как и другие вакцины от других болезней, она защищает от тяжелого течения и от осложнений после болезни. Сейчас об этом (вакцинации детей до 12 лет – прим. НСН) речь не стоит. Все-таки сейчас мы говорим про вакцины, уже прошедшие испытания. Это взрослые и на этапе исследования вакцинация подростков. Я думаю, что и до детей дойдем. Пока, конечно, об этом нет речи, но думаю, что дойдет», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

24 ноября Минздрав зарегистрировал в России вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Исследования показали, что после применения этой вакцины иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев.