Болеют легче взрослых: «Злые штаммы» привели к росту детской заболеваемости COVID-19
Светлана Кондратьева сказала НСН, что поддерживает вакцинацию подростков, и предрекла введение в России прививок для детей младше 12 лет.
В России наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусом, однако они переносят болезнь легче, чем взрослые, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-педиатр Светлана Кондратьева.
«Сейчас дети любыми вирусами болеют, идет обострение острых респираторных вирусных инфекций, ну и коронавирус в том числе, встречается, конечно. Дети, как правило, болеют легко, бессимптомно, либо коронавирус протекает как банальная ОРВИ с соплями, кашлем и болью в горле. Дети болеют легче, чем взрослые, но бывает, что встречается и ковидная пневмония, и в больницу попадают. Это происходит все чаще. Штаммы приходят все злее, и дети болеют чаще и сильнее. Количество госпитализаций тоже растет», - сказала Кондратьева.
По ее словам, как правило, дети заражаются в семье, от родителей, а последствия COVID-19 у них почти такие же, как у взрослых.
«Последствия бывают такие же, как у взрослых. Это очень длительное восстановление, дефицит микроэлементов и витаминов. Вирус сильно истощает организм и потребляет то, что было накоплено у ребенка, это и железо, и витамин D. Это длительное астеническое состояние (синдром хронической усталости – прим. НСН), им сложнее проснуться. Учитывая, что и утром, и вечером темно, состояние довольно сложное, снижается концентрация внимания, сложно сосредоточиться на уроках. Если ребенок много пропустил, недели три, возникают проблемы и с социализацией», - рассказала врач-педиатр.
При этом Кондратьева высказала мнение, что вакцинация подростков необходима, а рано или поздно в России будут прививать и детей младше 12 лет.
«Конечно, это (вакцинация подростков – прим. НСН) нужно, потому что, хоть вакцина и не защищает на 100% от заболевания, как и другие вакцины от других болезней, она защищает от тяжелого течения и от осложнений после болезни. Сейчас об этом (вакцинации детей до 12 лет – прим. НСН) речь не стоит. Все-таки сейчас мы говорим про вакцины, уже прошедшие испытания. Это взрослые и на этапе исследования вакцинация подростков. Я думаю, что и до детей дойдем. Пока, конечно, об этом нет речи, но думаю, что дойдет», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
24 ноября Минздрав зарегистрировал в России вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Исследования показали, что после применения этой вакцины иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев.
Как заявил НСН ведущий телеканала НТВ Сергей Малоземов, его сын Лев уже рвется получить вакцину для подростков.
Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что раньше конца декабря 2021 года вакцина «Спутник М» в гражданский оборот не поступит.
Президент России Владимир Путин отмечал, что в Китае уже начали работать над вакциной для детей от двух лет, и указал членам правительства, что «нам тоже нужно над этим подумать».
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