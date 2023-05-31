«Вопросы к ФСБ»: У российских аэропортов нет техники для борьбы с беспилотниками
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что средства радиолокационной борьбы недоступны аэропортам по закону.
Средства радиолокационной борьбы недоступны российским аэропортам, полеты БПЛА в этих зонах никак дополнительно не регулируются, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Накануне сообщалось, что российские аэропорты пока не могут приобретать профильное оборудование для организации защиты от недозволенных полетов беспилотных летательных аппаратов. О сложностях рассказали представители сразу нескольких авиагаваней. Они пояснили, что оборудование еще не сертифицировано, а также не определен регламент его установки. Герасимов отметил, что аэропорты на деле вообще не могут приобрести и использовать оборудование.
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«Есть устройства радиоэлектронной борьбы, которые как раз блокируют использование дронов на определенных территориях. Фактически сам аэропорт не может приобрести оборудование и его использовать, так как этим занимается исключительно Федеральная служба безопасности. Возникает этот конфликт. На данный момент обеспечить безопасность средствами радиолокационной борьбы в рамках аэропорта невозможно. Это касается не только аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских портов. Нужно менять законодательство, должно быть специальное регулирование», - отметил он.
По его словам, регионы могут только установить запрет на полеты беспилотников в отдельных зонах.
«Есть у нас политика безопасности полетов и руководитель полетов, который находится на дежурстве и отвечает за безопасность всего аэровокзального комплекса. Касательно полетов БПЛА и других отдельных устройств никакого регламента нет. У нас регулирование в принципе отсутствует. Есть закон о транспортной безопасности, который един для железных дорог, для аэропортов, для автомобильных дорог. В нем есть отсылочные нормы к отдельным регламентам, которые спускают регионы. Регионы устанавливают запреты на полеты. Это все регулируется закрытием зон для полета беспилотников и так далее», - добавил собеседник НСН.
Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков заявил «Радиоточке НСН», что несколько лет в России выделяли деньги на систему идентификации дронов, но результаты не представлены до сих пор.
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