«Вопросы к ФСБ»: У российских аэропортов нет техники для борьбы с беспилотниками

«Есть устройства радиоэлектронной борьбы, которые как раз блокируют использование дронов на определенных территориях. Фактически сам аэропорт не может приобрести оборудование и его использовать, так как этим занимается исключительно Федеральная служба безопасности. Возникает этот конфликт. На данный момент обеспечить безопасность средствами радиолокационной борьбы в рамках аэропорта невозможно. Это касается не только аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских портов. Нужно менять законодательство, должно быть специальное регулирование», - отметил он.

По его словам, регионы могут только установить запрет на полеты беспилотников в отдельных зонах.

«Есть у нас политика безопасности полетов и руководитель полетов, который находится на дежурстве и отвечает за безопасность всего аэровокзального комплекса. Касательно полетов БПЛА и других отдельных устройств никакого регламента нет. У нас регулирование в принципе отсутствует. Есть закон о транспортной безопасности, который един для железных дорог, для аэропортов, для автомобильных дорог. В нем есть отсылочные нормы к отдельным регламентам, которые спускают регионы. Регионы устанавливают запреты на полеты. Это все регулируется закрытием зон для полета беспилотников и так далее», - добавил собеседник НСН.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков заявил «Радиоточке НСН», что несколько лет в России выделяли деньги на систему идентификации дронов, но результаты не представлены до сих пор.

