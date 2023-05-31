Аэропорты РФ жалуются на невозможность закупки средств борьбы с БПЛА

Российские аэропорты пока не могут приобретать профильное оборудование для организации защиты от недозволенных полетов беспилотных летательных аппаратов. Данная тема затрагивалась на московской конференции «Транспортная безопасность».

О сложностях рассказали представители сразу нескольких авиагаваней. Они пояснили, что покупка такого оборудования сейчас не представляется возможным, поскольку оно ещё не сертифицировано, а также не определён регламент его установки, сообщают «Известия».

Так и не научились: Авиаэксперт усомнился в возможностях идентификации дронов

Для того, чтобы процесс был запущен, Росавиация должна выдать бумагу с подтверждением совместимости данным технических комплексов с системами государственной корпорации по организации воздушного движения (национального провайдера аэронавигации в России). Федеральное агентство воздушного транспорта подтверждает наличие проблемы.

Кроме того, как поясняют в аэропортах, их собственные службы транспортной и авиационной безопасности не отвечают за противовоздушную оборону, а обязаны обеспечить безопасность на земле.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обозначил ещё одну проблему. По его словам, в России годами выделяли деньги на систему идентификации дронов, но результатов нет до сих пор.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
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