Аэропорты РФ жалуются на невозможность закупки средств борьбы с БПЛА

Для того, чтобы процесс был запущен, Росавиация должна выдать бумагу с подтверждением совместимости данным технических комплексов с системами государственной корпорации по организации воздушного движения (национального провайдера аэронавигации в России). Федеральное агентство воздушного транспорта подтверждает наличие проблемы.

Кроме того, как поясняют в аэропортах, их собственные службы транспортной и авиационной безопасности не отвечают за противовоздушную оборону, а обязаны обеспечить безопасность на земле.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обозначил ещё одну проблему. По его словам, в России годами выделяли деньги на систему идентификации дронов, но результатов нет до сих пор.

