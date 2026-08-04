Минцифры велело усилить борьбу с VPN

Работа ведется с хостинг-провайдерами. В настоящий момент список таких адресов является статичным: компания подаёт заявку, РКН проверяет её легитимность, после чего IP получает защиту от блокировки. В настоящее время предлагается перейти к постоянному мониторингу.

Если на каком-либо IP-адресе в течение недели будут регулярно обнаруживать VPN-инфраструктуру, ЦМУ ССОП направит хостинг-провайдеру запрос на проверку. У компании будут сутки, чтобы либо доказать, что VPN используется для технологических и корпоративных задач, либо согласиться с исключением адреса из перечня.

Стабилизация в работе VPN в России - временная техническая пауза, новая волна блокировок ожидается в конце лета-начале осени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

