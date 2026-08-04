Минцифры велело усилить борьбу с VPN
Минцифры обсуждает новый механизм контроля IP-адресов корпоративных и других VPN, включённых в перечень Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, структура Роскомнадзора), сообщает РБК.
Работа ведется с хостинг-провайдерами. В настоящий момент список таких адресов является статичным: компания подаёт заявку, РКН проверяет её легитимность, после чего IP получает защиту от блокировки. В настоящее время предлагается перейти к постоянному мониторингу.
Если на каком-либо IP-адресе в течение недели будут регулярно обнаруживать VPN-инфраструктуру, ЦМУ ССОП направит хостинг-провайдеру запрос на проверку. У компании будут сутки, чтобы либо доказать, что VPN используется для технологических и корпоративных задач, либо согласиться с исключением адреса из перечня.
Стабилизация в работе VPN в России - временная техническая пауза, новая волна блокировок ожидается в конце лета-начале осени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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