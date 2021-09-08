Глава Бурятии заразился COVID-19 после ревакцинации

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заболел коронавирусом, хотя дважды прошел вакцинацию.

«Сюрприз у меня — ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован», - рассказал он в Instagram.

Цыденов отметил, что на наличие вируса указал пройденный им тест, хотя в целом самочувствие «нормальное, только нос немножко "гундит"».

Глава региона добавил, что тестируется на коронавирус регулярно.

В первый раз Цыденов сделал прививку от COVID-19 в начале пандемии, в нынешнем июне прошел ревакцинацию.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил случаи заражения COVID-19 после прививки.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторыБурятия
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