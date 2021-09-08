Глава Бурятии заразился COVID-19 после ревакцинации

Цыденов отметил, что на наличие вируса указал пройденный им тест, хотя в целом самочувствие «нормальное, только нос немножко "гундит"».

Глава региона добавил, что тестируется на коронавирус регулярно.

В первый раз Цыденов сделал прививку от COVID-19 в начале пандемии, в нынешнем июне прошел ревакцинацию.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил случаи заражения COVID-19 после прививки.







