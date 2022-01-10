«Вопрос перезрел»: Юрист оценил введение штрафов за нарушение тишины ночью

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил прописать в КоАП штрафы за нарушение тишины и покоя ночью. По его словам, решать проблему следует на федеральном уровне, так как привлечь к ответственности нарушителей ночной тишины часто не получается – «процесс довольно сложен и слишком растянут по времени». Предполагается, что штрафы за нарушение тишины составят для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч.

«Людям важно отдохнуть, важно перед рабочим днем выспаться и в нормальном ресурсном состоянии встретить новый день. Двух пьяных достаточно, чтобы весь двор огромный не спал. Поэтому, идея правильная, как и то, что ее хотят вывести на федеральный уровень и ввести одинаковую ответственность. Потому что мы понимаем, что когда это общефедеральный закон, то он обязателен для исполнения на всей территории России. И, конечно, штрафы должны быть там самые серьезные. Вопрос перезрел уже с теми, кто не может по ночам себя нормально вести, когда все люди отдыхают», - отметил Соловьев.

По его словам, проблема заключается в том, что в каждом регионе разная ответственность за нарушение тишины.

«Ничего не мешает привлечь к ответственности. В каждом регионе эта ответственность разная. Когда люди находились на самоизоляции в пандемию, всех усадили домой. И тем не менее, в это время поднимались вопросы, чтобы запретили делать громкие работы. Люди были дома и многие страдали из-за того, что еще параллельно в офисах, квартирах и магазинах затеяли ремонт. Нагнали туда рабочих и все штробили во время этой изоляции нещадно. И только после того, как посыпались сотнями тысяч эти жалобы, власти Москвы, в частности, задумались о том, чтобы рекомендовать в дневное время не делать эти работы. А страдают люди не только из-за работ, которые происходят. Достаточно поставить под дом машину, в которой громко играет музыка», - отметил Соловьев.