Что есть шум? Автомобилисты оценили борьбу Собянина с «ночными гонщиками»

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в реализации поправок мэра Москвы Сергея Собянина «об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время» для мотоциклистов и автомобилистов, гоняющих без глушителей или с громкой музыкой. По словам Похмелкина, предложения эти хороши, но очень сложно зафиксировать нарушения, которые связаны с шумом.

«Мне трудно сказать, как это будет реализовано. Это закон из области благих пожеланий. Если можно в автоматическом режиме зафиксировать нарушение визуальное, то как это можно сделать применительно к нарушению тишины? Что считать нарушением тишины? Конечно, очень сильно раздражают и мешают людям нормально отдыхать те, кто использует подобного рода двигатели и устраивает гонки среди ночи, это надо пресекать. Весь вопрос в реализации. Я боюсь, что долгое время это не будет применяться и просто повиснет в воздухе. Нет ничего хуже недействующего закона», - уверен Похмелкин.

По мнению Похмелкина, нельзя превышать средний уровень шума, который задается любым автомобилем или мотоциклом. Он считает, что нельзя ездить без глушителя, поскольку это мешает не только окружающим, сам водитель тоже глохнет.

«Нужны, конечно, какие-то формальные критерии шума. Над этим законом нужно работать, чтобы он применялся, чтобы не было произвола», - отметил Похмелкин.

Ранее Собянин предложил запретить использовать в Москве мотоциклы и авто с частично или полностью модифицированными глушителями, если они шумят ночью и тем самым мешают отдыхать жителям города. Также в числе предложений – в 10 раз увеличить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5 000 рублей. Утверждается, что фиксировать нарушения будут автоматически - с помощью камер, оснащённых шумомерами.

