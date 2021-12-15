Штрафы в России могут расти вслед за инфляцией
Штрафы в России годами не меняются и утрачивают «мотивационную силу» для нарушителей закона.
В России следует изменить подход к начислению штрафов, и рассчитывать их не в рублях, а в привязке к инфляции и девальвации, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.
Профессор Высшей школы экономики Игорь Липсиц заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что в этой идее «есть резон».
В рамках проекта «20 идей по развитию России» Давыдов предложил разработать для штрафов специальный показатель.
«Исторически накопленные статистические данные говорят о том, что ежегодно государство из-за девальвации и инфляции увеличивает свои расходы на социальные пособия и зарплаты бюджетникам и госслужащим. Но при росте доходов нарушители порядка не испытывают абсолютно никакой дополнительной финансовой нагрузки. Предлагаю разработать специальный показатель, учитывающий инфляцию и девальвацию, и исчислять все штрафы не в рублях, как сейчас установлено КоАП, а в этом показателе. Как альтернативный вариант, предлагаю привязать размер штрафа к прожиточному минимуму. Так размер штрафов в России будет всегда соответствовать текущей экономической ситуацией в стране, а значит их актуальность не сможет быть утрачена», - отмечает Давыдов.
В качестве примера эффективности работы такой системы он привел Казахстан, в котором с 1990-х годов штрафы, налоги и другие платежи в бюджет исчисляются, исходя из «месячного расчетного показателя».
«При необходимости государство всегда сможет увеличить или уменьшить размер штрафов на основании анализа эффективности их воздействия, но устанавливать их не в рублях, а в показателях. При таком подходе у государства сохранятся все существующие механизмы дифференциации административной ответственности в зависимости от общественной вредности каждого конкретного правонарушения. Таким образом, государственный бюджет не лишится полагающихся ему поступлений от нарушителей правопорядка, а всегда актуальный размер штрафов станет одним из сдерживающих факторов от совершения правонарушений», - подчеркнул Давыдов.
При этом он отметил, что из-за обесценивания валюты штрафы утрачивают значимость для граждан.
«Любая валюта со временем обесценивается. По этой причине штрафы, как мотивация не нарушать закон, постепенно утрачивают свою силу, поскольку их значимость для населения уменьшается. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч в 2002 году составлял 500 рублей. А величина прожиточного минимума в 1-м квартале того же года – 1 719 рублей. В 2021 году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля (то есть больше почти в 7 раз), но при этом штраф за это правонарушение остается таким же. Методика исчисления штрафов в рублях не защищает государственный бюджет от ежегодного обесценивания поступлений по данной статье. Более того, даже если сейчас в очередной раз применить поднятие штрафов в рублях, то со временем их актуальность утратится, и придется вновь вкладывать время и усилия, пересматривая этот вопрос на законодательном уровне», - указал автор проекта «20 идей по развитию России».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- В Роспотребнадзоре оценили риски распространения неизвестной болезни из Южного Судана
- Мурашко: Коронавирусом заболевают около 3,9% вакцинированных
- Замгоссекретаря США и замглавы МИД России провели переговоры в Москве
- Российский фрегат испытал новейший ракетный комплекс в Японском море
- В Кемеровской области загорелся завод владельца шахты «Листвяжная»
- СМИ: Закон о QR-кодах на транспорте примут с рядом условий
- Американские эксперты отвели Украине трое суток в войне с Россией
- Главы Азербайджана, Армении и Евросовета провели переговоры в Брюсселе
- Хабаровским пенсионерам пообещали платить по 2 тысячи рублей за прививку от COVID-19
- В Гонконге десятки человек заблокированы в ТЦ из-за сильного пожара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru