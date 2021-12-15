Штрафы в России могут расти вслед за инфляцией

«Исторически накопленные статистические данные говорят о том, что ежегодно государство из-за девальвации и инфляции увеличивает свои расходы на социальные пособия и зарплаты бюджетникам и госслужащим. Но при росте доходов нарушители порядка не испытывают абсолютно никакой дополнительной финансовой нагрузки. Предлагаю разработать специальный показатель, учитывающий инфляцию и девальвацию, и исчислять все штрафы не в рублях, как сейчас установлено КоАП, а в этом показателе. Как альтернативный вариант, предлагаю привязать размер штрафа к прожиточному минимуму. Так размер штрафов в России будет всегда соответствовать текущей экономической ситуацией в стране, а значит их актуальность не сможет быть утрачена», - отмечает Давыдов.

В качестве примера эффективности работы такой системы он привел Казахстан, в котором с 1990-х годов штрафы, налоги и другие платежи в бюджет исчисляются, исходя из «месячного расчетного показателя».

«При необходимости государство всегда сможет увеличить или уменьшить размер штрафов на основании анализа эффективности их воздействия, но устанавливать их не в рублях, а в показателях. При таком подходе у государства сохранятся все существующие механизмы дифференциации административной ответственности в зависимости от общественной вредности каждого конкретного правонарушения. Таким образом, государственный бюджет не лишится полагающихся ему поступлений от нарушителей правопорядка, а всегда актуальный размер штрафов станет одним из сдерживающих факторов от совершения правонарушений», - подчеркнул Давыдов.

При этом он отметил, что из-за обесценивания валюты штрафы утрачивают значимость для граждан.