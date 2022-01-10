В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины ночью

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в законодательстве страны уже прописана ответственность за подобные нарушения. Однако процесс привлечения нарушителей «довольно сложен и слишком растянут по времени», поскольку предполагает привлечение не только полиции, но и «иных должностных лиц», отмечает Газета.ру.

Ожидается, что штрафы за нарушение тишины с 22:00 до 7:00 составят для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч.

По данным пресс-службы правительства, проект закона направили в органы исполнительной власти для экспертной проработки.

