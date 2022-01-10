В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины ночью
Штрафы в размере от 2,5 до 100 тысяч рублей за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время планируют внести в российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующий законопроект направил на отзыв в правительство глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут Известия.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в законодательстве страны уже прописана ответственность за подобные нарушения. Однако процесс привлечения нарушителей «довольно сложен и слишком растянут по времени», поскольку предполагает привлечение не только полиции, но и «иных должностных лиц», отмечает Газета.ру.
Ожидается, что штрафы за нарушение тишины с 22:00 до 7:00 составят для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч.
По данным пресс-службы правительства, проект закона направили в органы исполнительной власти для экспертной проработки.
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