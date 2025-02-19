«Вопрос назрел»: Механизмы аккредитации психологов призвали выработать консилиумом
Есть риск, что большое количество неквалифицированных людей сохранят доступ к профессии психолога даже после введения аккредитации, отметил в эфире НСН Александр Колмановский.
Госдума может принять закон о необходимости обязательной аккредитации практикующих психологов, но ее механизмы должны выработать профессионалы области, заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в разговоре с НСН.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов. Чернышов объяснил РИА Новости, что введение обязательной аккредитации для практикующих психологов является необходимой мерой для защиты граждан от неквалифицированной помощи. Колмановский отметил, что такой вопрос давно назрел.
«Появление неквалифицированных психологов – очень серьезная проблема. Вопрос давно назрел насчет аккредитации и лицензирования. Я только боюсь, что при современном положении вещей это будет сделано так, как у нас обычно такие вещи делаются, и все равно большое количество неквалифицированных людей сохранят доступ к профессии… А какая-то часть как раз очень квалифицированных коллег, но чья квалификация недостаточно покажется подтвержденной, утратит этот доступ. Необходимо собрать консилиум общепризнанных авторитетов профессии, чтобы он выработал именно механизмы реализации. Это не должно быть компетенцией Госдумы. Госдума может принять постановление, закон о необходимости такой аккредитации, но механизмы должны вырабатывать профессионалы», - сказал Колмановский.
Он также отметил, что курсов повышения квалификации не хватит, чтобы стать хорошим психологом.
«Курсов повышения квалификации, конечно, не хватит. Как и отсутствие таких курсов еще не говорит о том, что этот человек плохой психолог. Конечно, необходима аккредитация в профессиональном сообществе, чтобы оно тебя признало человеком, который, во всяком случае, не нанесет вреда людям», - добавил собеседник агентства.
Ранее клинический психолог, врач, кандидат медицинских наук Марина Какушкина в пресс-центре НСН заявила, что тарологи и экстрасенсы должны получать лицензии, чтобы нормально работать и приносить пользу людям, передает «Радиоточка НСН».
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