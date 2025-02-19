«Вопрос назрел»: Механизмы аккредитации психологов призвали выработать консилиумом

Госдума может принять закон о необходимости обязательной аккредитации практикующих психологов, но ее механизмы должны выработать профессионалы области, заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в разговоре с НСН.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов. Чернышов объяснил РИА Новости, что введение обязательной аккредитации для практикующих психологов является необходимой мерой для защиты граждан от неквалифицированной помощи. Колмановский отметил, что такой вопрос давно назрел.