В России могут резко увеличить декретные

По его мнению, это позволит увеличить рождаемость. Он считает, что при рождении второго ребенка показатель стоит поднять до 60% от среднего дохода и выплачивать 2,5 года. А после появления третьего — до 80%, продлив до трех лет. Сегодня размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка.

Доцент Финансового университета при кабмине РФ Игорь Балынин указал, что резкое повышение выплат может повлечь за собой рост тарифов страховых взносов.

Независимый эксперт Андрей Бархота отметил, что на реализацию мер может потребоваться от 5 до 15 млрд рублей в первые 18 месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

