Останина объяснила пользу двойного трудового стажа в декрете

Нина Останина заявила НСН, что сегодня необходимы комплексные мотивирующие меры, которые бы побуждали семьи рожать первого, второго и последующего детей.

Сегодня в декрет по уходу за ребенком может пойти и отец, семье будет выгодно засчитывать этот период в трудовой стаж в двойном размере, заявила НСН председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Период ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет могут начать засчитывать в страховой и трудовой стаж в двойном размере. С такой инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», законопроект уже внесен в Госдуму, пишут «Известия». Останина поддержала идею.

В Госдуме объяснили, как бизнес помогает повысить рождаемость

«Я инициативу поддерживаю, сегодня нужны мотивирующие меры, которые бы побуждали наши семьи рожать первого, второго и последующего детей. Было бы абсолютно справедливо засчитывать стаж в двойном размере. У нас декретный отпуск сегодня предоставляется матери или отцу. Семья может принять решение в зависимости от размера заработной платы», - пояснила она.

Также депутат обещала доработать начисление пенсионных баллов.

«Это не пенсионные баллы. Пенсионные баллы несправедливо сегодня распределяются. У нас многодетная мама имеет пенсионные баллы только до четвертого ребенка. При этом за первых детей баллы меньше. Мы уже обратили на это внимание. В осеннюю сессию, думаю, примем закон о пенсионных баллах», - добавила она.

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка, сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РаботаДетиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры