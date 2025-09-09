«Я инициативу поддерживаю, сегодня нужны мотивирующие меры, которые бы побуждали наши семьи рожать первого, второго и последующего детей. Было бы абсолютно справедливо засчитывать стаж в двойном размере. У нас декретный отпуск сегодня предоставляется матери или отцу. Семья может принять решение в зависимости от размера заработной платы», - пояснила она.

Также депутат обещала доработать начисление пенсионных баллов.

«Это не пенсионные баллы. Пенсионные баллы несправедливо сегодня распределяются. У нас многодетная мама имеет пенсионные баллы только до четвертого ребенка. При этом за первых детей баллы меньше. Мы уже обратили на это внимание. В осеннюю сессию, думаю, примем закон о пенсионных баллах», - добавила она.

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка, сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

