Волынец предостерегла российских школьниц от участия в зарубежных «модельных» конкурсах

Предложения различных зарубежных «модельных агентств» могут обернуться для школьниц не замужеством с прекрасным принцем, а психологическими травмами и даже смертью, рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН.



Школьницы из России обманывают родителей, чтобы поехать в ОАЭ на вечеринки к шейхам, сообщил Telegram-канал SHOT. Под видом «модельных туров» родители подписывают нотариальное согласие на выезд в Дубай 16-летним дочерям, не подозревая, что отправляют их в эскорт. За каждое путешествие девочкам обещают до четырех миллионов рублей. Волынец указала, что такая проблема приобрела массовый характер.