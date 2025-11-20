Волынец предостерегла российских школьниц от участия в зарубежных «модельных» конкурсах
Девочки считают, что они смогут встретить богатого парня и жить в роскоши, поэтому соглашаются на сомнительные поездки за границу, заявила НСН Ирина Волынец.
Предложения различных зарубежных «модельных агентств» могут обернуться для школьниц не замужеством с прекрасным принцем, а психологическими травмами и даже смертью, рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН.
Школьницы из России обманывают родителей, чтобы поехать в ОАЭ на вечеринки к шейхам, сообщил Telegram-канал SHOT. Под видом «модельных туров» родители подписывают нотариальное согласие на выезд в Дубай 16-летним дочерям, не подозревая, что отправляют их в эскорт. За каждое путешествие девочкам обещают до четырех миллионов рублей. Волынец указала, что такая проблема приобрела массовый характер.
«Эта проблема общая: она есть и в европейских странах и в Северной Америке. Нужно очень жестко реагировать. Во-первых, провести массовые родительские собрания, где рассказать и предупредить об этой опасности, чтобы они ни в коем случае не давали свое нотариальное согласие на выезд ребенка. Лучше перестраховаться. Во-вторых, объяснить, что скрывается за псевдоконкурсами красоты. Очень часто это преподносится как участие в международном соревновании, а деньги якобы выплачивают за победу. Семья в итоге счастлива и ничего не знает. А все это чревато не только растлением несовершеннолетних, но и гибелью наших девочек. Я бы предостерегла от этого шага и тех девочек, которым уже исполнилось 18 лет, то есть, когда уже не требуется согласие родителей на выезд. Такие поездки оборачиваются очень страшными последствиями. Их могут подсадить на наркотики, чтобы они стали более сговорчивыми. К тому же, люди пропадают там, а находят их уже мертвыми», — объяснила она.
Волынец добавила, что никакие деньги не компенсируют те проблемы, которые появятся у подростков, участвовавших в таких турах.
Ранее глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире НСН осудила идею разрешить жениться с 16 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волынец предостерегла российских школьниц от участия в зарубежных «модельных» конкурсах
- «Вместе вкуснее»: Мясников назвал формулу правильного питания
- Российские войска освободили Веселое в Запорожской области
- Американский рэпер French Montana даст концерт в Москве
- Туроператоры пожаловались на нехватку гостиниц для горнолыжников в России
- Лукашенко анонсировал переговоры с США в декабре
- План «Капитуляция»: Сколько еще продержится Украины на деньги ЕС
- При столкновении поездов в Чехии пострадали 57 человек
- Захотевшим ядерное оружие европейцам напомнили о «холодной войне»
- В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru