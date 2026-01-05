В США раcкупили костюм Nike, в который был одет Мадуро во время задержания
В США раcкупили серый флисовый костюм Nike Tech Fleece. Как пишет Hindustan Times, продажи резко выросли после опубликования фотографий задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был одет именно в эту модель.
Блогер и музыкант Фрэнк Нитти в своих соцсетях отметил, что в США в народе бытует стереотип, что Nike Tech Fleece носит «каждый член банды и каждый наркоторговец».
«Многие скажут, что не следует судить по внешнему виду. Но как этого не делать? Мы не должны судить о книге по её обложке, но если она называется «Как совершить преступление», а автор полностью одет в Tech Fleece, возможно, нам стоит начать судить по обложкам», - отметил он.
Издание The Economic Times, в свою очередь, указало, что на задержанном Мадуро были маска для сна Wanme за 6 долларов и шумоподавляющие наушники Flintronic за 11 долларов, которые также привлекли внимание пользователей онлайн-магазинов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles («Картель солнц»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
