Львова-Белова предложила обучать школьников грамотности при использовании соцсетей
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила проводить обязательные занятия по повышению грамотности школьников при использовании социальных сетей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад о деятельности омбудсмена.
Так, в документе представлены рекомендации по совершенствованию правового положения детей в России.
«Минпросвещения... совместно с Роскомнадзором: организовывать... обязательные практические занятия по правовому просвещению учащихся образовательных организаций в части повышения грамотности при использовании социальных сетей и цифрового пространства», - указано в докладе.
Предполагается, что занятия будут проводиться в течение учебного года.
Также уполномоченный призвала Минцифры проработать необходимость введения понятия деструктивной информации, установить ее критерии и ответственность за распространение таковой.
Ранее стало известно, что Мария Львова-Белова возглавит межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами помощи семьям с детьми и профилактикой социального сиротства.
