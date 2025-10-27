Львова-Белова предложила обучать школьников грамотности при использовании соцсетей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила проводить обязательные занятия по повышению грамотности школьников при использовании социальных сетей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад о деятельности омбудсмена.

Так, в документе представлены рекомендации по совершенствованию правового положения детей в России.

«Минпросвещения... совместно с Роскомнадзором: организовывать... обязательные практические занятия по правовому просвещению учащихся образовательных организаций в части повышения грамотности при использовании социальных сетей и цифрового пространства», - указано в докладе.

Предполагается, что занятия будут проводиться в течение учебного года.

Также уполномоченный призвала Минцифры проработать необходимость введения понятия деструктивной информации, установить ее критерии и ответственность за распространение таковой.

Ранее стало известно, что Мария Львова-Белова возглавит межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами помощи семьям с детьми и профилактикой социального сиротства.

