Путин заявил, что в детстве мечтал стать разведчиком

Беседуя с ребёнком, российский лидер также отметил, что в какое-то время желал стать моряком, а затем - лётчиком.



«А в конечном итоге... мне захотелось стать разведчиком... Я стал сотрудником внешней разведки нашей страны... Видишь, моя мечта полностью сбылась», — сказал глава государства.

Ранее Путин исполнил новогоднее желание 5-летнего Тимура Рясного из Ханты-Мансийска, мечтавшего попробовать себя в роли сотрудника ДПС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

