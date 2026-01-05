Путин заявил, что в детстве мечтал стать разведчиком
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в детстве хотел стать разведчиком. Как пишет RT, об этом он рассказал на встрече с 7-летним участником акции «Ёлка желаний» Игорем Степаненко.
Беседуя с ребёнком, российский лидер также отметил, что в какое-то время желал стать моряком, а затем - лётчиком.
«А в конечном итоге... мне захотелось стать разведчиком... Я стал сотрудником внешней разведки нашей страны... Видишь, моя мечта полностью сбылась», — сказал глава государства.
Ранее Путин исполнил новогоднее желание 5-летнего Тимура Рясного из Ханты-Мансийска, мечтавшего попробовать себя в роли сотрудника ДПС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
