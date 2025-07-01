Останина дала совет депутату, предложившему разрешить жениться с 16 лет
В России в исключительных случаях возраст вступления в брак и так может быть снижен, заявила НСН глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Возраст вступления в брак на территории РФ составляет 18 лет и не должен быть снижен для якобы решения демографических проблем, так как только полноценный родитель может воспитать ребенка, заявила НСН глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет. В разговоре с «Абзацем» он объяснил, что предложение продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних. По его мнению, установление общего порога вступления в брак с 16 лет позволило бы молодым людям без дополнительных бюрократических процедур официально создавать семьи, воспитывать детей в полноценной семейной среде и заключать церковный брак. Останина удивилась подобным предложениям.
«Я бы посоветовала изучить российское законодательство, в котором прописано, что до 18 лет граждане РФ – это дети, которые по нашей Конституции обязаны получить образование. Главная задача детей – учиться, а нам депутатам нужно обеспечить условия, чтобы эти дети получили полноценное образование. Только полноценный родитель может воспитать ребенка на фоне всех новых вызовов XXI века. Я бы попросила воздержаться от предложений, которые не принесут никаких демографических результатов, но которые приводят к вопросам со стороны родительского сообщества», - отметила Останина.
Она напомнила, что в России в исключительных случаях возраст вступления в брак и так может быть снижен.
«Что касается социальных гарантий, я бы посоветовала депутату Иванову изучить возрастную психологию и физиологию детей, когда молодой девушке лучше рожать, когда ее организм готов к рождению ребенка. Важно понимать, какие последствия наступают для организма, если рожать в 14-15 лет. Не надо пугать нашего избирателя, наших родителей и дискредитировать депутатское сообщество подобными предложениями. Возраст вступления в брак на территории РФ – 18 лет. Есть европейские государства, где возраст вступления еще выше – 21, 23 года. Это люди, которые состоялись и могут принимать решения. У нас в исключительных случаях, например, при беременности, при направлении супруга на службу принимаются решения о снижении возраста для вступления в брак. Эти случаи прописаны в законодательстве», - заключила собеседница НСН.
Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы до величины регионального прожиточного минимума, напоминает НСН.
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