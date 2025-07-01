Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет. В разговоре с «Абзацем» он объяснил, что предложение продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних. По его мнению, установление общего порога вступления в брак с 16 лет позволило бы молодым людям без дополнительных бюрократических процедур официально создавать семьи, воспитывать детей в полноценной семейной среде и заключать церковный брак. Останина удивилась подобным предложениям.

«Я бы посоветовала изучить российское законодательство, в котором прописано, что до 18 лет граждане РФ – это дети, которые по нашей Конституции обязаны получить образование. Главная задача детей – учиться, а нам депутатам нужно обеспечить условия, чтобы эти дети получили полноценное образование. Только полноценный родитель может воспитать ребенка на фоне всех новых вызовов XXI века. Я бы попросила воздержаться от предложений, которые не принесут никаких демографических результатов, но которые приводят к вопросам со стороны родительского сообщества», - отметила Останина.

Она напомнила, что в России в исключительных случаях возраст вступления в брак и так может быть снижен.

«Что касается социальных гарантий, я бы посоветовала депутату Иванову изучить возрастную психологию и физиологию детей, когда молодой девушке лучше рожать, когда ее организм готов к рождению ребенка. Важно понимать, какие последствия наступают для организма, если рожать в 14-15 лет. Не надо пугать нашего избирателя, наших родителей и дискредитировать депутатское сообщество подобными предложениями. Возраст вступления в брак на территории РФ – 18 лет. Есть европейские государства, где возраст вступления еще выше – 21, 23 года. Это люди, которые состоялись и могут принимать решения. У нас в исключительных случаях, например, при беременности, при направлении супруга на службу принимаются решения о снижении возраста для вступления в брак. Эти случаи прописаны в законодательстве», - заключила собеседница НСН.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы до величины регионального прожиточного минимума, напоминает НСН.

