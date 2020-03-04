Волынец считает, что Дмитрий Смирнов, говоря о вреде школы для девочек, заботится о другом
Председатель Национального родительского комитета в эфире НСН отметила, что словами о ненужности школы для девочек протоирей поднял более серьёзные проблемы.
Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в интервью изданию «Радонеж», что российским девочкам следует не ходить в школу, а учиться быть мамами в будущем.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предположила, что эти слова Дмитрия Смирнова не следует понимать буквально.
«Это напоминание философа, что главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама. Убеждена, что резкими словам о ненадобности школы для девочек, Дмитрий Смирнов только выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой. Но часто к тому моменту, когда станет на ноги, станет независимой и самостоятельной, заканчивается её детородный возраст», — отметила Волынец.
Что касается буквального выражения протоирея о том, что вместо школы девочкам надо учится быть мамами, то Волынец заметила, что эти слова на самом деле идут в разрез с задачами материнства.
«Если девочка не пойдёт в школу, это само по себе не гарантирует, что она станет хорошей мамой. Просто Дмитрий Смирнов намеренно сгущает краски. Он знает, что родители могут, согласно закону, сделать выбор в пользу домашнего образования. Но всё равно ребёнок прикреплён к какой-то школе, сдаёт экзамены. А если ребёнка родители не прикрепят к школе, то их могут ограничить в родительских правах», — подчеркнула глава НРК
Собеседница НСН предложила посмотреть на слова Смирнова и под другим ракурсом.
«В школе, деградирующей от Болонской системы образования, делать нечего не только девочкам, но и мальчикам. Наша советская школьная система была лучшей в мире. Болонская система подразумевает развитие узких компетенций, а не знаний! Раньше школа воспитывала и образовывала. Сейчас учителя – низшее звено в процессе оказания образовательных услуг», — заключила Волынец.
Ранее НСН сообщила, что Госдума приняла в основном чтении проект о горячем питании школьников. В ежегодном послании Федеральному собранию президент поставил задачу к 1 сентября этого года обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников российских школ с 1-го по 4-й класс. Соответствующие поправки должны быть внесены в федеральный закон об образовании.
Средства на горячее питание для школ будут предоставляться из федеральной казны, региональных, местных бюджетов и иных источников. Планируется, что новая система будет вводится постепенно до 1 сентября 2023 года,
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