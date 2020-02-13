Госдума приняла в основном чтении проект о горячем питании школьников

13 февраля 202014:49

Нижняя палата парламента РФ проголосовала во втором чтении за законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Информация о этом размещена на официальном сайте Госдумы.

Документ определяет понятие «здоровое питание», его основные составляющие, уточняет особенности качественной и безопасной пищи для младшеклассников, передает RT.

Кусок не лезет в горло. Проблемы школьного питания

В ежегодном послании Федеральному собранию президент поставил задачу к 1 сентября этого года обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников российских школ с 1-го по 4-й класс. Соответствующие поправки должны быть внесены в федеральный закон об образовании.

Средства на горячее питание для школ будут предоставляться из федеральной казны, региональных, местных бюджетов и иных источников. Планируется, что новая система будет вводится постепенно до 1 сентября 2023 года, уточняет РЕН ТВ.

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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