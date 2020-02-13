Госдума приняла в основном чтении проект о горячем питании школьников

Нижняя палата парламента РФ проголосовала во втором чтении за законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Информация о этом размещена на официальном сайте Госдумы.

Документ определяет понятие «здоровое питание», его основные составляющие, уточняет особенности качественной и безопасной пищи для младшеклассников, передает RT.