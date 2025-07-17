Бег назвали популярным видом спорта для знакомств
Марафоны и беговые сообщества всё чаще становятся местом для поиска партнёра. Об этом «Газете.Ru» заявили эксперты сервиса знакомств Twinby.
Они отметили, что в 2025 году совместный бег стал новым «дейтинг-трендом», при этом открытость к знакомству является более важной, нежели уровень спортивной подготовки.
«Бег - это один из самых доступных видов спорта, так как достаточно пары кроссовок. А место для пробежки есть в каждом городе и в каждом дворе», - рассказали эксперты.
Ранее каждый десятый участник опроса сервиса SuperJob признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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