Бег назвали популярным видом спорта для знакомств

Они отметили, что в 2025 году совместный бег стал новым «дейтинг-трендом», при этом открытость к знакомству является более важной, нежели уровень спортивной подготовки.

«Бег - это один из самых доступных видов спорта, так как достаточно пары кроссовок. А место для пробежки есть в каждом городе и в каждом дворе», - рассказали эксперты.

Ранее каждый десятый участник опроса сервиса SuperJob признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

