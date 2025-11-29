Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Почти шесть из десяти россиян (57,8%) мечтают обзавестись собственной квартирой, но вынуждены откладывать эту покупку из‑за финансовых ограничений. Такие данные обнародовала «Лента.ру», ссылаясь на исследование компании Baza Development.
Главной преградой для большинства остается нехватка денег — с этой проблемой столкнулся каждый второй в группе желающих купить жилье (52,5%). Еще пятая часть опрошенных (20,3%) располагает средствами для первоначального взноса, однако не решается на сделку, опасаясь нестабильности своих доходов. Кроме того, 16,9% респондентов не готовы брать ипотеку из‑за завышенных процентных ставок.
Столь высокая стоимость жилья в Москве заставляет многих задуматься о переезде в другие регионы. Наиболее привлекательным вариантом для переезда оказался Санкт‑Петербург — его выбрали 18,6% участников опроса. Также в числе популярных направлений оказались Краснодар (15,3%) и Сочи (11,9%).
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила НСН, что застройщики до конца года будут предлагать миллионные скидки, а на фоне изменений в семейной ипотеке лучше успеть купить квартиру до февраля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собака включила конфорки и устроила взрыв в квартире в Новосибирске
- Безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском
- «Аудитория рассыплется»: Достанутся ли «MAX» пользователи «WhatsApp»?
- Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
- Кинокритики раскрыли название самого ожидаемого фильма 2026 года
- На Шри-Ланке из-за циклона «Дитвах» погибли 123 человека
- В Москве 17 человек будут судить за организацию и проведение азартных игр
- Во Владивостоке опровергли массовый возврат билетов на концерт Долиной
- Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию
- СМИ: 20 подростков погибли от вдыхания паров газа с начала 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru