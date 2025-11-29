Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру

Почти шесть из десяти россиян (57,8%) мечтают обзавестись собственной квартирой, но вынуждены откладывать эту покупку из‑за финансовых ограничений. Такие данные обнародовала «Лента.ру», ссылаясь на исследование компании Baza Development.

В Госдуме отвергли идею снижения цен на новостройки из-за ипотеки для «вторички»

Главной преградой для большинства остается нехватка денег — с этой проблемой столкнулся каждый второй в группе желающих купить жилье (52,5%). Еще пятая часть опрошенных (20,3%) располагает средствами для первоначального взноса, однако не решается на сделку, опасаясь нестабильности своих доходов. Кроме того, 16,9% респондентов не готовы брать ипотеку из‑за завышенных процентных ставок.

Столь высокая стоимость жилья в Москве заставляет многих задуматься о переезде в другие регионы. Наиболее привлекательным вариантом для переезда оказался Санкт‑Петербург — его выбрали 18,6% участников опроса. Также в числе популярных направлений оказались Краснодар (15,3%) и Сочи (11,9%).

Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила НСН, что застройщики до конца года будут предлагать миллионные скидки, а на фоне изменений в семейной ипотеке лучше успеть купить квартиру до февраля.

